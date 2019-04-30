Защитник "Челси" Рюдигер перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму колена в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1).Как сообщает Bild, 26-летний футболист пропустит из-за повреждения остаток сезона.Ожидается, что Рюдигер перенесет операцию на мениске сегодня в Риме. По информации источника, период восстановления Рюдигера затянется на несколько месяцев, поэтому он не сможет принять участие в июньских матчах в составе сборной Германии.