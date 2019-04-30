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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Защитник "Челси" Рюдигер перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму колена в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Как сообщает Bild, 26-летний футболист пропустит из-за повреждения остаток сезона.

Ожидается, что Рюдигер перенесет операцию на мениске сегодня в Риме. По информации источника, период восстановления Рюдигера затянется на несколько месяцев, поэтому он не сможет принять участие в июньских матчах в составе сборной Германии.

Sport24.ru
Теги: Рюдигер Челси АПЛ
Сегодня, 22:03
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