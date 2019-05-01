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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Жозе Моуринью: в "Манчестере" не поняли мою философию

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в манкунианском клубе не поняли его футбольную философию.

"Моя футбольная философия? Тут многое зависит от обстоятельств. Придерживаться истории клуба или навязывать свои собственные идеи, игнорируя контекст. В "Юнайтед" не поняли мою философию.

Я не буду вести никаких разговоров с клубом, если руководство начистоту не сообщит мне о целях. Я хочу точно знать, чего хочет клуб, и что в клубе готовы сделать ради достижения поставленных целей", — цитирует Моуринью beIN Sports.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 15:12
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