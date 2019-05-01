Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Жозе Моуринью: в "Манчестере" не поняли мою философию
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в манкунианском клубе не поняли его футбольную философию.
"Моя футбольная философия? Тут многое зависит от обстоятельств. Придерживаться истории клуба или навязывать свои собственные идеи, игнорируя контекст. В "Юнайтед" не поняли мою философию.
Я не буду вести никаких разговоров с клубом, если руководство начистоту не сообщит мне о целях. Я хочу точно знать, чего хочет клуб, и что в клубе готовы сделать ради достижения поставленных целей", — цитирует Моуринью beIN Sports.
"Моя футбольная философия? Тут многое зависит от обстоятельств. Придерживаться истории клуба или навязывать свои собственные идеи, игнорируя контекст. В "Юнайтед" не поняли мою философию.
Я не буду вести никаких разговоров с клубом, если руководство начистоту не сообщит мне о целях. Я хочу точно знать, чего хочет клуб, и что в клубе готовы сделать ради достижения поставленных целей", — цитирует Моуринью beIN Sports.
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