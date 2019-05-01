"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро

Нападающий "Вильярреала" Сэмюэл Чуквуэзе может продолжить карьеру в Англии. 19-летнего игрока рассматривает "Ливерпуль", сообщает Marca.По данным источника, английский клуб проявляет конкретный интерес к нигерийцу, за которым продолжительное время следят скауты "Ливерпуля". В последние дни также сообщалось о заинтересованности "Манчестер Сити" к футболисту."Вильярреал" в этом сезоне поднял сумму отступных за форварда до 60 млн евро.