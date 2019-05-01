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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро

Нападающий "Вильярреала" Сэмюэл Чуквуэзе может продолжить карьеру в Англии. 19-летнего игрока рассматривает "Ливерпуль", сообщает Marca.

По данным источника, английский клуб проявляет конкретный интерес к нигерийцу, за которым продолжительное время следят скауты "Ливерпуля". В последние дни также сообщалось о заинтересованности "Манчестер Сити" к футболисту.

"Вильярреал" в этом сезоне поднял сумму отступных за форварда до 60 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Вильярреал Ла Лига Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 18:15
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