Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вновь сыграть в чемпионате Италии.

Как передает источник, руководство "Ювентуса" собирается купить 26-летнего футболиста летним трансфером, несмотря на большой интерес к французу со стороны мадридского "Реала".

Английский клуб согласен отдать Погбу не менее, чем за €100 млн . Погба находится в составе "Манчестера" с лета 2016 года. Тогда трансфер обошелся "МЮ" в €105 млн.

Погба не против вернуться в туринский клуб, к тому же в настоящее время за него выступает Криштиану Роналду.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:27
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