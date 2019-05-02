Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях игры с "Аяксом".
По мнению специалиста, для того, чтобы обыграть амстедамский клуб в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, команде английского клуба придется играть также хорошо, как капитан "Барселоны" Лионель Месси.
"Сможем ли мы встретиться в финале с "Барселоной" Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс. Если будем действовать без мяча, как Лео, если покажем желание, которое он продемонстрировал в матче с "Ливерпулем", то у нас будет шанс выйти в финал. Если нет, мы вылетим из плей-офф", —цитирует Почеттино Sky Sports.
"Газета.ру"
По мнению специалиста, для того, чтобы обыграть амстедамский клуб в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, команде английского клуба придется играть также хорошо, как капитан "Барселоны" Лионель Месси.
"Сможем ли мы встретиться в финале с "Барселоной" Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс. Если будем действовать без мяча, как Лео, если покажем желание, которое он продемонстрировал в матче с "Ливерпулем", то у нас будет шанс выйти в финал. Если нет, мы вылетим из плей-офф", —цитирует Почеттино Sky Sports.
"Газета.ру"
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