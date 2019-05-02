Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях игры с "Аяксом".По мнению специалиста, для того, чтобы обыграть амстедамский клуб в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, команде английского клуба придется играть также хорошо, как капитан "Барселоны" Лионель Месси."Сможем ли мы встретиться в финале с "Барселоной" Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс. Если будем действовать без мяча, как Лео, если покажем желание, которое он продемонстрировал в матче с "Ливерпулем", то у нас будет шанс выйти в финал. Если нет, мы вылетим из плей-офф", —цитирует Почеттино Sky Sports.