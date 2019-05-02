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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях игры с "Аяксом".

По мнению специалиста, для того, чтобы обыграть амстедамский клуб в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, команде английского клуба придется играть также хорошо, как капитан "Барселоны" Лионель Месси.

"Сможем ли мы встретиться в финале с "Барселоной" Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс. Если будем действовать без мяча, как Лео, если покажем желание, которое он продемонстрировал в матче с "Ливерпулем", то у нас будет шанс выйти в финал. Если нет, мы вылетим из плей-офф", —цитирует Почеттино Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Месси Тоттенхэм Почеттино АПЛ
Вчера, 22:44
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