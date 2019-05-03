"Атлетико" хочет приобрести Отаменди

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди может стать футболистом "Атлетико", сообщает Marca.Сообщается, что мадридский клуб уже провел с "Сити" переговоры на предмет трансфера футболиста. Предполагается, что Отаменди в составе "Атлетико" заменит Диего Година, который с большой долей вероятности летом покинет клуб.Отаменди подписал в январе новый контракт с клубом до 2022 года.