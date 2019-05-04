Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм"
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" со счетом 1:0.
Чемпионат Англии
37-й тур
"Борнмут" – "Тоттенхэм" – 1:0
Гол: Аке, 90+1.
"Борнмут": Траверс, Смит, Клайн, Аке, Кук, Симпсон, Лерма, Кинг, Айб (Муссе, 77), Фрэйзер, Уилсон.
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Фойт, 46), Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Дэйвис, 82), Эриксен, Дайер (Ваньяма, 46), Алли, Сон Хын Мин, Лукас Моура.
Предупреждения: Дайер, 11. Алдервейрелд, 23. Сиссоко, 40. Ваньяма, 90+3. Алли, 90+3. Лерма, 90+4.
Удаления: Сон Хын Мин, 43. Фойт, 48.
Чемпионат Англии
37-й тур
"Борнмут" – "Тоттенхэм" – 1:0
Гол: Аке, 90+1.
"Борнмут": Траверс, Смит, Клайн, Аке, Кук, Симпсон, Лерма, Кинг, Айб (Муссе, 77), Фрэйзер, Уилсон.
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Фойт, 46), Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Дэйвис, 82), Эриксен, Дайер (Ваньяма, 46), Алли, Сон Хын Мин, Лукас Моура.
Предупреждения: Дайер, 11. Алдервейрелд, 23. Сиссоко, 40. Ваньяма, 90+3. Алли, 90+3. Лерма, 90+4.
Удаления: Сон Хын Мин, 43. Фойт, 48.
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