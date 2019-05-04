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Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
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Вест Хэм
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Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

Чемпионат Англии

37-й тур

"Борнмут" – "Тоттенхэм" – 1:0

Гол: Аке, 90+1.

"Борнмут": Траверс, Смит, Клайн, Аке, Кук, Симпсон, Лерма, Кинг, Айб (Муссе, 77), Фрэйзер, Уилсон.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Фойт, 46), Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Дэйвис, 82), Эриксен, Дайер (Ваньяма, 46), Алли, Сон Хын Мин, Лукас Моура.

Предупреждения: Дайер, 11. Алдервейрелд, 23. Сиссоко, 40. Ваньяма, 90+3. Алли, 90+3. Лерма, 90+4.

Удаления: Сон Хын Мин, 43. Фойт, 48.
Теги: Борнмут Тоттенхэм АПЛ
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Шинник»
интересно что там за красные, если они прямые
а вообще странно.или судья намеренно душил тоттен - все карты, кроме последней - их. либо они не успели восстановиться после ЛЧ
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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