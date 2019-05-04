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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Борнмут 37 45
13 Кристал Пэлас 36 43
14 Ньюкасл 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" обыграл "Саутгемптон".

Чемпионат Англии

37-й тур

"Вест Хэм" – "Саутгемптон" – 3:0

Голы: Арнаутович, 16 (1:0). Арнаутович, 69 (2:0). Фредерикс, 72 (3:0).

"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.

Предупреждения: Лансини, 63. Ромеу, 80.
Теги: Вест Хэм Саутгемптон АПЛ
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