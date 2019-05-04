Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Борнмут
|37
|45
|13
|Кристал Пэлас
|36
|43
|14
|Ньюкасл
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" обыграл "Саутгемптон".
Чемпионат Англии
37-й тур
"Вест Хэм" – "Саутгемптон" – 3:0
Голы: Арнаутович, 16 (1:0). Арнаутович, 69 (2:0). Фредерикс, 72 (3:0).
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.
Предупреждения: Лансини, 63. Ромеу, 80.
Чемпионат Англии
37-й тур
"Вест Хэм" – "Саутгемптон" – 3:0
Голы: Арнаутович, 16 (1:0). Арнаутович, 69 (2:0). Фредерикс, 72 (3:0).
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.
Предупреждения: Лансини, 63. Ромеу, 80.
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