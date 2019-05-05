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# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 36 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф за тренера соперника после гола из офсайда

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф, выписанный Футбольной ассоциацией Англии (FA) тренеру "Кардиффа" Нилу Уорноку.

31 марта "Кардифф" в матче 32-го тура АПЛ принимал "Челси" на своем поле и до 84-й минуты вел в счете - 1:0. Однако потом за гостей забил Аспиликуэта, причем сделал это из офсайда, а в добавленные минуты победу «Челси» принес гол Рубена Лофтуса-Чика. После окончания игры Уорнок был в бешенстве и раскритиковал судейство, за что FA вынесла решение оштрафовать тренера на 20 тысяч фунтов.

Аспиликуэта, чувствуя за собой вину, предложил выплатить штраф за тренера соперника.

"Мы лично обговорим с ним этот вопрос. Я знал, что мог находиться в офсайде, не могу этого отрицать. Уверен, VAR поможет всем в таких ситуациях. Мне жаль Уорнока, но лишь за этот гол!", — цитирует The Mirror Аспиликуэту.

Уорнок, узнав о намерениях Аспиликуэты оплатить штраф, заявил:

"Они получили денежные бонусы за победу, хотя знают, что не должны были. Не хочу сказать, что он поступил бы справедливо, но это было бы мило с его стороны", — цитирует Уорнока The Mirror.

Sport24.ru
Теги: Аспиликуэта Челси АПЛ
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