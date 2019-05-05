Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф за тренера соперника после гола из офсайда

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф, выписанный Футбольной ассоциацией Англии (FA) тренеру "Кардиффа" Нилу Уорноку.31 марта "Кардифф" в матче 32-го тура АПЛ принимал "Челси" на своем поле и до 84-й минуты вел в счете - 1:0. Однако потом за гостей забил Аспиликуэта, причем сделал это из офсайда, а в добавленные минуты победу «Челси» принес гол Рубена Лофтуса-Чика. После окончания игры Уорнок был в бешенстве и раскритиковал судейство, за что FA вынесла решение оштрафовать тренера на 20 тысяч фунтов.Аспиликуэта, чувствуя за собой вину, предложил выплатить штраф за тренера соперника."Мы лично обговорим с ним этот вопрос. Я знал, что мог находиться в офсайде, не могу этого отрицать. Уверен, VAR поможет всем в таких ситуациях. Мне жаль Уорнока, но лишь за этот гол!", — цитирует The Mirror Аспиликуэту.Уорнок, узнав о намерениях Аспиликуэты оплатить штраф, заявил:"Они получили денежные бонусы за победу, хотя знают, что не должны были. Не хочу сказать, что он поступил бы справедливо, но это было бы мило с его стороны", — цитирует Уорнока The Mirror.