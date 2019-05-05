Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф за тренера соперника после гола из офсайда

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (2)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (2)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (1)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (1)
Вчера, 23:48
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
Вчера, 23:18
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (16)
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (16)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (6)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (6)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (4)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (4)
Вчера, 21:14
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
Вчера, 21:03
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (40)
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (40)
Вчера, 21:01
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (203)
"Зенит" стал чемпионом России! (203)
Вчера, 20:56
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
Вчера, 20:32
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Вчера, 20:27
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Вчера, 20:16
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Вчера, 20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (45)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (45)
Вчера, 20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
Вчера, 19:40
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 19:28
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (10)
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (10)
Вчера, 19:09
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
Вчера, 18:45
"Зенит" сегодня может оформить чемпионство (20)
"Зенит" сегодня может оформить чемпионство (20)
Вчера, 18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
Вчера, 18:22
Россия проиграла Исландии на юниорском Евро (4)
Россия проиграла Исландии на юниорском Евро (4)
Вчера, 18:21
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" (4)
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" (4)
Вчера, 18:10
Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть (2)
Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть (2)
Вчера, 17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Вчера, 17:32
"Мордовия" дома обыграла "Ротор"
"Мордовия" дома обыграла "Ротор"
Вчера, 17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Вчера, 17:29
Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене" (6)
Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене" (6)
Вчера, 17:16
Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах (5)
Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах (5)
Вчера, 16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Вчера, 16:25
За Кубок "Спартак" отомстил, но благодаря везению и Фернандо (4)
За Кубок "Спартак" отомстил, но благодаря везению и Фернандо (4)
Вчера, 16:20
"Леванте" разгромил "Райо Вальекано"
"Леванте" разгромил "Райо Вальекано"
Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф за тренера соперника после гола из офсайда
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предложил оплатить штраф, выписанный Футбольной ассоциацией Англии (FA) тренеру "Кардиффа" Нилу Уорноку.
31 марта "Кардифф" в матче 32-го тура АПЛ принимал "Челси" на своем поле и до 84-й минуты вел в счете - 1:0. Однако потом за гостей забил Аспиликуэта, причем сделал это из офсайда, а в добавленные минуты победу «Челси» принес гол Рубена Лофтуса-Чика. После окончания игры Уорнок был в бешенстве и раскритиковал судейство, за что FA вынесла решение оштрафовать тренера на 20 тысяч фунтов.
Аспиликуэта, чувствуя за собой вину, предложил выплатить штраф за тренера соперника.
"Мы лично обговорим с ним этот вопрос. Я знал, что мог находиться в офсайде, не могу этого отрицать. Уверен, VAR поможет всем в таких ситуациях. Мне жаль Уорнока, но лишь за этот гол!", — цитирует The Mirror Аспиликуэту.
Уорнок, узнав о намерениях Аспиликуэты оплатить штраф, заявил:
"Они получили денежные бонусы за победу, хотя знают, что не должны были. Не хочу сказать, что он поступил бы справедливо, но это было бы мило с его стороны", — цитирует Уорнока The Mirror.
Sport24.ru
31 марта "Кардифф" в матче 32-го тура АПЛ принимал "Челси" на своем поле и до 84-й минуты вел в счете - 1:0. Однако потом за гостей забил Аспиликуэта, причем сделал это из офсайда, а в добавленные минуты победу «Челси» принес гол Рубена Лофтуса-Чика. После окончания игры Уорнок был в бешенстве и раскритиковал судейство, за что FA вынесла решение оштрафовать тренера на 20 тысяч фунтов.
Аспиликуэта, чувствуя за собой вину, предложил выплатить штраф за тренера соперника.
"Мы лично обговорим с ним этот вопрос. Я знал, что мог находиться в офсайде, не могу этого отрицать. Уверен, VAR поможет всем в таких ситуациях. Мне жаль Уорнока, но лишь за этот гол!", — цитирует The Mirror Аспиликуэту.
Уорнок, узнав о намерениях Аспиликуэты оплатить штраф, заявил:
"Они получили денежные бонусы за победу, хотя знают, что не должны были. Не хочу сказать, что он поступил бы справедливо, но это было бы мило с его стороны", — цитирует Уорнока The Mirror.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.