Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
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Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Гари Кэхилл раскритиковал Сарри перед уходом из "Челси"

Капитан лондонского "Челси" Гари Кэхилл оставит клуб по окончании сезона.

33-летний игрок выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв 289 матчей и завоевав семь трофеев. Но в текущем сезоне наставник команды Маурицио Сарри ни разу не выпустил его в стартовом составе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Последние встречи Кэхилла за "Челси" были в рамках Лиги Европы в ноябре 2018 года.

Из-за этого он назвал сезон жутким и отметил, что после ухода поспешит забыть его.

"После шести лет в клубе я не ожидал наблюдать за противостояниями с трибун. Если тренер не использует кого-то восемь или девять игр подряд, то следует обсудить ситуацию. Но Сарри не пожелал так поступить. Я не могу уважать кого-то, кто не уважает наши заслуги в клубе. Я готов покинуть "Челси" сохранив уважение ко всем игрокам, сотрудникам и фанатам, помогавшим мне. Я ухожу с высоко поднятой головой", — цитирует Кэхилла The Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Кэхилл Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 14:07
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