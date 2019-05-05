Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Гари Кэхилл раскритиковал Сарри перед уходом из "Челси"
Капитан лондонского "Челси" Гари Кэхилл оставит клуб по окончании сезона.
33-летний игрок выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв 289 матчей и завоевав семь трофеев. Но в текущем сезоне наставник команды Маурицио Сарри ни разу не выпустил его в стартовом составе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Последние встречи Кэхилла за "Челси" были в рамках Лиги Европы в ноябре 2018 года.
Из-за этого он назвал сезон жутким и отметил, что после ухода поспешит забыть его.
"После шести лет в клубе я не ожидал наблюдать за противостояниями с трибун. Если тренер не использует кого-то восемь или девять игр подряд, то следует обсудить ситуацию. Но Сарри не пожелал так поступить. Я не могу уважать кого-то, кто не уважает наши заслуги в клубе. Я готов покинуть "Челси" сохранив уважение ко всем игрокам, сотрудникам и фанатам, помогавшим мне. Я ухожу с высоко поднятой головой", — цитирует Кэхилла The Telegraph.
"Газета.ру"
33-летний игрок выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв 289 матчей и завоевав семь трофеев. Но в текущем сезоне наставник команды Маурицио Сарри ни разу не выпустил его в стартовом составе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Последние встречи Кэхилла за "Челси" были в рамках Лиги Европы в ноябре 2018 года.
Из-за этого он назвал сезон жутким и отметил, что после ухода поспешит забыть его.
"После шести лет в клубе я не ожидал наблюдать за противостояниями с трибун. Если тренер не использует кого-то восемь или девять игр подряд, то следует обсудить ситуацию. Но Сарри не пожелал так поступить. Я не могу уважать кого-то, кто не уважает наши заслуги в клубе. Я готов покинуть "Челси" сохранив уважение ко всем игрокам, сотрудникам и фанатам, помогавшим мне. Я ухожу с высоко поднятой головой", — цитирует Кэхилла The Telegraph.
"Газета.ру"
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