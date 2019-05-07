Каспер Шмейхель: "Лестер" проиграл потенциальному чемпиону

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1)."Очень хорошо поработали, но ноги у нас были тяжелые, нельзя было давать Венсану Компани так много времени на подступах к штрафной."Сити" - команда топ-уровня, и мы проиграли потенциальному чемпиону. Не представляю, что они проиграют в следующем матче", - цитирует Шмейхеля BBC.