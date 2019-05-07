Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером в АПЛ по итогам апреля, сообщает официальный сайт АПЛ.В прошлом месяце "Манчестер Сити" одержал победы над "Кардиффом" (2:0), "Кристал Пэласом" (3:1), "Тоттенхэмом" (1:0), "Манчестер Юнайтед" (2:0) и "Бернли" (1:0).