Клопп в ближайшее время продлит контракт с "Ливерпулем" на 5 лет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Footbsall Hub.Специалист заключит пятилетнее соглашение с зарплатой в 8,5 миллиона фунтов в год плюс бонусы.В данный момент зарплата 51-летнего немца составляет порядка 7 миллионов фунтов. "Ливерпуль" он возглавляет с 2015 года.