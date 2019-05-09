Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Клопп в ближайшее время продлит контракт с "Ливерпулем" на 5 лет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Footbsall Hub.

Специалист заключит пятилетнее соглашение с зарплатой в 8,5 миллиона фунтов в год плюс бонусы.

В данный момент зарплата 51-летнего немца составляет порядка 7 миллионов фунтов. "Ливерпуль" он возглавляет с 2015 года.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 15:24
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(1)
#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 15:51)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Blessing,
За бабло, за что же ещё


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:40)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
За что? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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