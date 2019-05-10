Наставник сборной Англии оценил работу Клоппа и Почеттино

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:50
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
Вчера, 23:55
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (5)
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (5)
Вчера, 23:43
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Вчера, 23:15
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Вчера, 22:39
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
Вчера, 21:56
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Вчера, 21:42
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
Вчера, 21:30
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Вчера, 21:17
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
Вчера, 20:58
"Валенсия" - "Арсенал": объявлены стартовые составы (1)
"Валенсия" - "Арсенал": объявлены стартовые составы (1)
Вчера, 20:57
"Челси" – "Айнтрахт": Азар в старте хозяев
"Челси" – "Айнтрахт": Азар в старте хозяев
Вчера, 20:44
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура (11)
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура (11)
Вчера, 20:44
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (4)
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (4)
Вчера, 20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Вчера, 19:56
Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем
Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем
Вчера, 19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Вчера, 19:31
"Барселона" готова избавиться от десяти игроков (4)
"Барселона" готова избавиться от десяти игроков (4)
Вчера, 19:03
Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем
Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем
Вчера, 18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
Вчера, 18:23
Марсело останется в "Реале" еще на один сезон
Марсело останется в "Реале" еще на один сезон
Вчера, 18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (9)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (9)
Наставник сборной Англии оценил работу Клоппа и Почеттино
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил работу главных тренеров "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино.
Эти команды сыграют в финале Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в полуфинале "Ливерпуль" совершил камбэк в матче с "Барселоной", а "Тоттенхэм» вырвал победу у "Аякса", который до этого выбил из турнира "Реал" и "Ювентус".
"Нужно отдать должное и Юргену Клоппу, и Маурисио Почеттино. При разных обстоятельствах они проводят невероятный сезон. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться результата", - цитирует Саутгейта Sky Sports.
"Газета.ру"
Эти команды сыграют в финале Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в полуфинале "Ливерпуль" совершил камбэк в матче с "Барселоной", а "Тоттенхэм» вырвал победу у "Аякса", который до этого выбил из турнира "Реал" и "Ювентус".
"Нужно отдать должное и Юргену Клоппу, и Маурисио Почеттино. При разных обстоятельствах они проводят невероятный сезон. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться результата", - цитирует Саутгейта Sky Sports.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.