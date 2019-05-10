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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Наставник сборной Англии оценил работу Клоппа и Почеттино

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил работу главных тренеров "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино.

Эти команды сыграют в финале Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в полуфинале "Ливерпуль" совершил камбэк в матче с "Барселоной", а "Тоттенхэм» вырвал победу у "Аякса", который до этого выбил из турнира "Реал" и "Ювентус".

"Нужно отдать должное и Юргену Клоппу, и Маурисио Почеттино. При разных обстоятельствах они проводят невероятный сезон. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться результата", - цитирует Саутгейта Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Почеттино Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 09:17
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