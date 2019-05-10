Наставник сборной Англии оценил работу Клоппа и Почеттино

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил работу главных тренеров "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино.Эти команды сыграют в финале Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в полуфинале "Ливерпуль" совершил камбэк в матче с "Барселоной", а "Тоттенхэм» вырвал победу у "Аякса", который до этого выбил из турнира "Реал" и "Ювентус"."Нужно отдать должное и Юргену Клоппу, и Маурисио Почеттино. При разных обстоятельствах они проводят невероятный сезон. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться результата", - цитирует Саутгейта Sky Sports.