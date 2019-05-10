Давид Луиз продлил контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.Новое соглашение действует до лета 2021 года.В нынешнем сезоне Луиз провел 48 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.