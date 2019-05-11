Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Александр Зинченко: когда уронил кубок, подумал, что больше не сыграю за "Ман Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об ощущениях после того, как уронил кубок за победу в чемпионате Англии в прошлом сезоне, сообщает Manchester City Ukraine

– Когда кубок упал, честно, подумал, что уже больше не выйду в футболке "Ман Сити".

– В раздевалке после этого над тобой долго шутили?

– Ожидал большего, на самом деле. Но шутки были.

– Кто больше всех шутил?

– Уже не вспомню, все просто. Была истерика у всех ребят.

– Но ты его не повредил?

– Нет, все нормально. Готов его ронять каждый год, только чтобы "Сити" был чемпионом.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 08:51
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