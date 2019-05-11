Кевин Де Брейне может сыграть в финале Кубка Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может принять участие в финале Кубка Англии, рассказал главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.Де Брейне не принимает участия в играх из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре против "Тоттенхэма" в апреле."Он тренируется последние два дня. Возможно, он сыграет и в финале. Посмотрим на его состояние в субботу", - цитирует Гвардиолу The Sun.