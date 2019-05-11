"Ювентус" может пригласить Маурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может перейти на работу в "Ювентус", сообщают зарубежные СМИ.В настоящий момент "Старую Сеньору" возглавляет Массимилиано Аллегри, с которым команда выиграла пять раз чемпионат Италии.В случае, если Почеттино действительно покинет "Тоттенхэм", "Ювентус" заплатит 20 млн, чтобы пригласить специалиста к себе.