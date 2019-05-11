Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Ювентус" может пригласить Маурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может перейти на работу в "Ювентус", сообщают зарубежные СМИ.

В настоящий момент "Старую Сеньору" возглавляет Массимилиано Аллегри, с которым команда выиграла пять раз чемпионат Италии.

В случае, если Почеттино действительно покинет "Тоттенхэм", "Ювентус" заплатит 20 млн, чтобы пригласить специалиста к себе.
Теги: Почеттино Ювентус Тоттенхэм
Сегодня, 12:03
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#1  xxd   (Сегодня, 12:06)
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Болеет за:
ЦСКА
И Клоппа..)На спорт экспрессе уже появилась заметка..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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