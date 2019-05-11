Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу Manchester City Ukraine рассказал о ситуации с новым контрактом."Еще ничего такого не обсуждал, не договорился. Все на стадии переговоров. Мне даже нечего открывать. Говорить, что я уже все условия согласовал, будет преувеличением. У меня еще есть несколько лет действующего контракта. Я готов каждый день выходить на поле и сражаться за клуб. А тема с продлением контракта – это все на стадии разговоров, не более", – сказал Зинченко.