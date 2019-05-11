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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу Manchester City Ukraine рассказал о ситуации с новым контрактом.

"Еще ничего такого не обсуждал, не договорился. Все на стадии переговоров. Мне даже нечего открывать. Говорить, что я уже все условия согласовал, будет преувеличением. У меня еще есть несколько лет действующего контракта. Я готов каждый день выходить на поле и сражаться за клуб. А тема с продлением контракта – это все на стадии разговоров, не более", – сказал Зинченко.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 15:35
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#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 15:43)
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Болеет за:
«Зенит»
а у него есть Российское гражданство?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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