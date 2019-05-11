Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Маурицио Сарри не хочет покидать пост главного тренера "Челси"

Главный тренер английского "Челси" Маурицио Сарри планирует сохранить за собой занимаемый пост.

В последнее время специалиста много критиковали в Англии.

"Я считаю, что мы хорошо справились, не развалившись три месяца назад. Тогда мы теряли места в таблице, за что нас сильно критиковали, но мы верно отреагировали. Игроки не сдавались, что было позитивной реакцией для меня», — сказал тренер.

Сарри также добавил, что ему нравится не только работать с "Челси", но и жить в Англии, несмотря на отсутствие солнца.

"Мне очень хорошо в Англии, я не хочу уезжать. Даже по солнцу не скучаю. Я ведь веду ту же самую жизнь, что и в Италии — работаю по 14 часов, а когда не работаю — думаю о работе", — заявил 60-летний итальянец.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 18:49
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