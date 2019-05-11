Маурицио Сарри не хочет покидать пост главного тренера "Челси"

Главный тренер английского "Челси" Маурицио Сарри планирует сохранить за собой занимаемый пост.В последнее время специалиста много критиковали в Англии."Я считаю, что мы хорошо справились, не развалившись три месяца назад. Тогда мы теряли места в таблице, за что нас сильно критиковали, но мы верно отреагировали. Игроки не сдавались, что было позитивной реакцией для меня», — сказал тренер.Сарри также добавил, что ему нравится не только работать с "Челси", но и жить в Англии, несмотря на отсутствие солнца."Мне очень хорошо в Англии, я не хочу уезжать. Даже по солнцу не скучаю. Я ведь веду ту же самую жизнь, что и в Италии — работаю по 14 часов, а когда не работаю — думаю о работе", — заявил 60-летний итальянец.