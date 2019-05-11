Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Маурицио Сарри не хочет покидать пост главного тренера "Челси"
Главный тренер английского "Челси" Маурицио Сарри планирует сохранить за собой занимаемый пост.
В последнее время специалиста много критиковали в Англии.
"Я считаю, что мы хорошо справились, не развалившись три месяца назад. Тогда мы теряли места в таблице, за что нас сильно критиковали, но мы верно отреагировали. Игроки не сдавались, что было позитивной реакцией для меня», — сказал тренер.
Сарри также добавил, что ему нравится не только работать с "Челси", но и жить в Англии, несмотря на отсутствие солнца.
"Мне очень хорошо в Англии, я не хочу уезжать. Даже по солнцу не скучаю. Я ведь веду ту же самую жизнь, что и в Италии — работаю по 14 часов, а когда не работаю — думаю о работе", — заявил 60-летний итальянец.
"Газета.ру"
В последнее время специалиста много критиковали в Англии.
"Я считаю, что мы хорошо справились, не развалившись три месяца назад. Тогда мы теряли места в таблице, за что нас сильно критиковали, но мы верно отреагировали. Игроки не сдавались, что было позитивной реакцией для меня», — сказал тренер.
Сарри также добавил, что ему нравится не только работать с "Челси", но и жить в Англии, несмотря на отсутствие солнца.
"Мне очень хорошо в Англии, я не хочу уезжать. Даже по солнцу не скучаю. Я ведь веду ту же самую жизнь, что и в Италии — работаю по 14 часов, а когда не работаю — думаю о работе", — заявил 60-летний итальянец.
"Газета.ру"
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