Асмир Бегович летом покинет "Борнмут"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (8)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (8)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
Вчера, 18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Вчера, 18:27
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
Вчера, 17:51
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Вчера, 17:43
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
Вчера, 17:24
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
Вчера, 17:08
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (16)
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (16)
Вчера, 16:18
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
Вчера, 15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (32)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (32)
Вчера, 15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (15)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (15)
Асмир Бегович летом покинет "Борнмут"
Вратарь "Борнмута" Асмир Бегович покинет клуб, сообщает Daily Mail.
Он недоволен тем количеством игрового времени, которое он получат.
31-летний босниец в текущем сезоне провел 24 матча в премьер-лиге, пропустил 47 мячей и пять раз отыграл "на ноль".
Он недоволен тем количеством игрового времени, которое он получат.
31-летний босниец в текущем сезоне провел 24 матча в премьер-лиге, пропустил 47 мячей и пять раз отыграл "на ноль".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.