Асмир Бегович летом покинет "Борнмут"

Вратарь "Борнмута" Асмир Бегович покинет клуб, сообщает Daily Mail.Он недоволен тем количеством игрового времени, которое он получат.31-летний босниец в текущем сезоне провел 24 матча в премьер-лиге, пропустил 47 мячей и пять раз отыграл "на ноль".