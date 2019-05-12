Месут Озил останется в "Арсенале" как минимум на год

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил проведет в лондонском клубе как минимум еще один сезон.Как сообщает The Mirror, 30-летнего хавбека руководство "канониров" не хочет отпускать Озила, несмотря на критику в его адрес.Езил имеет контракт с "Арсеналом" до 2021 года. Он играет в клубе с 2013 года. Ранее сам игрок изъявил желание продолжать выступать в составе "канониров".