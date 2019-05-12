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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Месут Озил останется в "Арсенале" как минимум на год

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил проведет в лондонском клубе как минимум еще один сезон.

Как сообщает The Mirror, 30-летнего хавбека руководство "канониров" не хочет отпускать Озила, несмотря на критику в его адрес.

Езил имеет контракт с "Арсеналом" до 2021 года. Он играет в клубе с 2013 года. Ранее сам игрок изъявил желание продолжать выступать в составе "канониров".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Озил Арсенал АПЛ
Сегодня, 14:46
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