Мохамед Салах может сыграть с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клоппа рассказал о состоянии нападающего Мохамеда Салаха накануне матча 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".Напомним, Салах получил сотрясение мозга во встрече 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2)."МЮ хорошо выглядел во время всех торжеств после игры с "Барселоной", если честно! Позавчера и вчера он бегал на улице, участвовал в тренировках", - цитирует Клоппа Squawka.