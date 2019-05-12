Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон": Мане, Ориги и Салах - в атаке хозяев

Тренерские штабы "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" определились с составами на матч последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги.

"Ливерпуль": Алисон, Матип, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги.

Запасные: Миньоле, Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Шакири.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти, Хонни, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес.

Запасные: Радди, Винагре, Килман, Гиббз-Уайт, Кошта, Кавалейру, Траоре.
Теги: Ливерпуль Вулверхэмптон АПЛ
Сегодня, 16:25
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