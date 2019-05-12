Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19, обыграв в заключительном 38-м туре разгромила "Брайтон" 4:1.
Всего на 1 очко от "Сити" отстал "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
38 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Мюррей, 27 - Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72.
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокарт, Джаханбакш (Локадия, 68), Гросс, Мюррей (Андоне, 68).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данило, 88), Компани (Отаменди, 86), Ляпорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва (Де Брюйне, 77), Стерлинг, Бернарду, Агуэро.
"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:0
Голы: Мане, 17, 81
"Ливерпуль": Алисон, Матип, Робертсон (Гомес, 85), ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум (Окслэйд-Чемберлен, 88), Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги (Милнер, 64).
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти (Траоре, 80), Хонни, Дендонкер, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Невеш, Жота (Джонни, 84), Хименес.
Предупреждения: Беннетт, 49, Жота, 50
Всего на 1 очко от "Сити" отстал "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
38 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Мюррей, 27 - Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72.
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокарт, Джаханбакш (Локадия, 68), Гросс, Мюррей (Андоне, 68).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данило, 88), Компани (Отаменди, 86), Ляпорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва (Де Брюйне, 77), Стерлинг, Бернарду, Агуэро.
"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:0
Голы: Мане, 17, 81
"Ливерпуль": Алисон, Матип, Робертсон (Гомес, 85), ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум (Окслэйд-Чемберлен, 88), Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги (Милнер, 64).
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти (Траоре, 80), Хонни, Дендонкер, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Невеш, Жота (Джонни, 84), Хименес.
Предупреждения: Беннетт, 49, Жота, 50
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