Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Новости партнеров

"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19, обыграв в заключительном 38-м туре разгромила "Брайтон" 4:1.

Всего на 1 очко от "Сити" отстал "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

38 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Мюррей, 27 - Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72.

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокарт, Джаханбакш (Локадия, 68), Гросс, Мюррей (Андоне, 68).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данило, 88), Компани (Отаменди, 86), Ляпорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва (Де Брюйне, 77), Стерлинг, Бернарду, Агуэро.

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Мане, 17, 81

"Ливерпуль": Алисон, Матип, Робертсон (Гомес, 85), ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум (Окслэйд-Чемберлен, 88), Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги (Милнер, 64).

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти (Траоре, 80), Хонни, Дендонкер, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Невеш, Жота (Джонни, 84), Хименес.

Предупреждения: Беннетт, 49, Жота, 50
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль Вулверхэмптон Брайтон АПЛ
Сегодня, 18:55
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#2  кандид  Млечный путь (Сегодня, 19:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Голубой пул , сцуко рулит нынче scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 19:01)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ливерпулю - победы в финале ЛЧ.. ,классная команда ,классный тренер !


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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