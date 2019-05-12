"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19, обыграв в заключительном 38-м туре разгромила "Брайтон" 4:1.Всего на 1 очко от "Сити" отстал "Ливерпуль".Чемпионат Англии38 тур: Мюррей, 27 - Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72."Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокарт, Джаханбакш (Локадия, 68), Гросс, Мюррей (Андоне, 68)."Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данило, 88), Компани (Отаменди, 86), Ляпорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва (Де Брюйне, 77), Стерлинг, Бернарду, Агуэро.Мане, 17, 81"Ливерпуль": Алисон, Матип, Робертсон (Гомес, 85), ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум (Окслэйд-Чемберлен, 88), Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги (Милнер, 64)."Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти (Траоре, 80), Хонни, Дендонкер, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Невеш, Жота (Джонни, 84), Хименес.Предупреждения: Беннетт, 49, Жота, 50