Уле Гуннар Сульшер придумал наказание для растерявших физическую форму игроков

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет, чтоб футболисты смогли набрать достойную физическую форму до начала летнего турне команды.Тренер уже назначил дату проверки состояния футболистов."У каждого из них есть программы на лето. Мы проверим их готовность 1 июля. Я не намерен тратить первые десять дней сборов для того, чтобы подготовить их. Они должны должны сделать это сами к началу турне", - заявил Сульшер.Он отметил, что команде поможет тот самый длинный перерыв из всех претендентов."Нужно грамотно использовать это преимущество. Я не угрожаю, но тот, кто 1 июля покажет плохой результат, скорее всего, не поедет с нами в турне", - цитирует Сульшера Goal.