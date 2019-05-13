Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Новости партнеров

Зинченко - первый украинец, который дважды выиграл чемпионат Англии

"Манчестер Сити" после победы над "Брайтоном" (4:1) обеспечил себе титул чемпиона Англии. Дважды подряд вместе с "Сити" стал чемпионом защитник Александр Зинченко.

22-летний футболист стал первым украинцем, который дважды выиграл чемпионат Англии. Единственный украинский футболист, который до этого становился чемпионом Англии - Олег Лужный в составе "Арсенала" в 2002 году.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 09:47
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(1)
#4  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поло,
Есть, чем гордиться. Это великое достижение. Не каждый в жизни добивается таких высот, как проживание недалеко от человека, который в будущем чего-то добьется.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Сегодня, 10:29)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ммм..Арсенал..2002..
Верните..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 10:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Последний из могикан
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 10:03)
  • 0
  •  (8)

Молодец, парень!!! Горжусь, что жил с ним на одном районе!!!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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