Рахим Стерлинг: ради завоевания титулов я и переходил в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал завоевание второго титула чемпиона Англии подряд."Я очень рад. Именно ради таких моментов я и переходил в "Ман Сити. Ради завоевания трофеев. Я рад выиграть второй титул в АПЛ", - цитирует Стерлинга beIN Sports.