Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Рахим Стерлинг: ради завоевания титулов я и переходил в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал завоевание второго титула чемпиона Англии подряд.

"Я очень рад. Именно ради таких моментов я и переходил в "Ман Сити. Ради завоевания трофеев. Я рад выиграть второй титул в АПЛ", - цитирует Стерлинга beIN Sports.
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
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#1  Mat13  Московская область (Сегодня, 12:25)
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Болеет за:
«Спартак»
ой да не звезди, знаем ради чего ты крыса туда переходил


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
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