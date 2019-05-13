Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры."В последнее время возникло много путаницы по поводу моего будущего. Хочу прояснить, что люблю футбол и все еще могу поиграть пару лет. Да, я начал готовиться к тренерской работе, но пока не намерен становиться полноценным тренером. Я готов к новым вызовам в качестве футболиста. И не волнуйтесь, когда придет время, я сам объявлю о завершении карьеры", - написал Туре в твиттере.