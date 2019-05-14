Принц Уильям лично вручит Кубок Англии победителям

Принц Уильям, герцог Кембриджский собирается посетить финал Кубка Англии.Матч пройдет между двумя командами - "Манчестер Сити" и "Уотфорд".Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, принц Уильям лично вручит Кубок команде-победителю.Герцог Кембриджский является также и президентом Футбольной ассоциации АнглииИгра состоится 18 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в 19:00 по московскому времени.