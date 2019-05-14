Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Кристиан Пулишич: в полном восторге от того, что перешел в "Челси"

Полузащитник "Боруссии" Кристиан Пулишич, который летом присоединится к "Челси", заявил, что находится в восторге от перехода в английский клуб.

"Синие" подписали 20-летнего американца в январе 2019 года, заплатив за него 64 миллиона евро.

"Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешел в "Челси". Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за "Челси". Это будет замечательный опыт, я уже не могу этого дождаться, я очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятами

Я буду рад играть с Н'Голо Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, и я очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луиз и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и мне кажется, это будет круто", - цитирует Пулишича официальный сайт "синих".

"СЭ"
Теги: Пулишич Челси АПЛ
Сегодня, 04:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама