Кристиан Пулишич: в полном восторге от того, что перешел в "Челси"

Полузащитник "Боруссии" Кристиан Пулишич, который летом присоединится к "Челси", заявил, что находится в восторге от перехода в английский клуб."Синие" подписали 20-летнего американца в январе 2019 года, заплатив за него 64 миллиона евро."Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешел в "Челси". Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за "Челси". Это будет замечательный опыт, я уже не могу этого дождаться, я очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятамиЯ буду рад играть с Н'Голо Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, и я очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луиз и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и мне кажется, это будет круто", - цитирует Пулишича официальный сайт "синих".