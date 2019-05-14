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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда еще поборется за победу в АПЛ в ближайших сезонах.

"До тех пор, пока "Сити" в деле с их классом, финансовой мощью и всем прочим, ни одна другая команда легко их не обойдет. Это ясно. Пока это так, нам нужно выступать очень близко к совершенству, чтобы выиграть Премьер-лигу.

Я не говорю, что у нас будет 97 очков в следующем сезоне или что-то еще, может быть, этого и не нужно будет, я не знаю. Но мы вернемся. Мы сделали невероятно большие шаги, но я действительно ожидаю большего, это правда. Многое впереди. Тут все зависит от вас и от ваших действий.

Люди будут говорить, что мы 30 или сколько бы там ни было лет не можем выиграть чемпионат, но, честно говоря, у других клубов проблемы более существенные.

Для нашей команды это была первая попытка (борьбы за чемпионство), и я действительно думаю, что для первого раза игроки справились впечатляюще. Эта команда не готовый продукт. Мы вернемся, 100 процентов", - цитирует Клоппа itv.

Sport24.ru
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 06:09
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