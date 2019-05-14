Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда еще поборется за победу в АПЛ в ближайших сезонах."До тех пор, пока "Сити" в деле с их классом, финансовой мощью и всем прочим, ни одна другая команда легко их не обойдет. Это ясно. Пока это так, нам нужно выступать очень близко к совершенству, чтобы выиграть Премьер-лигу.Я не говорю, что у нас будет 97 очков в следующем сезоне или что-то еще, может быть, этого и не нужно будет, я не знаю. Но мы вернемся. Мы сделали невероятно большие шаги, но я действительно ожидаю большего, это правда. Многое впереди. Тут все зависит от вас и от ваших действий.Люди будут говорить, что мы 30 или сколько бы там ни было лет не можем выиграть чемпионат, но, честно говоря, у других клубов проблемы более существенные.Для нашей команды это была первая попытка (борьбы за чемпионство), и я действительно думаю, что для первого раза игроки справились впечатляюще. Эта команда не готовый продукт. Мы вернемся, 100 процентов", - цитирует Клоппа itv.