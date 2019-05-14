Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Александр Зинченко: шампанское так и не попробовал. Задумаюсь об этом после победы в ЛЧ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии-2018/19 на телеканале "Футбол 1".

"Эмоции просто не передать словами. Этот сезон был особенным, так как гонка шла до последнего матча.

В раздевалке творился хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас - не время", - сказал Зинченко.
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 06:30
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