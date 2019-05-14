Александр Зинченко: шампанское так и не попробовал. Задумаюсь об этом после победы в ЛЧ

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии-2018/19 на телеканале "Футбол 1".
"Эмоции просто не передать словами. Этот сезон был особенным, так как гонка шла до последнего матча.
В раздевалке творился хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас - не время", - сказал Зинченко.
"Эмоции просто не передать словами. Этот сезон был особенным, так как гонка шла до последнего матча.
В раздевалке творился хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас - не время", - сказал Зинченко.
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