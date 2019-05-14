Александр Зинченко: шампанское так и не попробовал. Задумаюсь об этом после победы в ЛЧ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии-2018/19 на телеканале "Футбол 1"."Эмоции просто не передать словами. Этот сезон был особенным, так как гонка шла до последнего матча.В раздевалке творился хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас - не время", - сказал Зинченко.