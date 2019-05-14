Валерий Газзаев: "Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о полуфиналах Лиги чемпионов
"Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол. Юрген Клопп работает третий год – и те идеи, которые он внедрял на протяжении всего времени, стали работать с максимальной эффективностью и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. "Аякс" тоже проявил себя великолепно, и если бы нынешний состав удалось сохранить, клуб из Амстердама продолжал бы доминировать в Европе, как это было во времена легендарного Йохана Кройфа. Но в современных условиях это невозможно: более богатые клубы уже фактически раскупили ведущих игроков амстердамской команды. "Тоттенхэм" в последние годы стабильно выступает в чемпионате Англии и регулярно играет в Лиге чемпионов. Но из всех четырех участников полуфинала лондонцам, скажем так, повезло больше остальных. Что же касается "Барселоны", то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона "Барселона" планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол. Юрген Клопп работает третий год – и те идеи, которые он внедрял на протяжении всего времени, стали работать с максимальной эффективностью и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. "Аякс" тоже проявил себя великолепно, и если бы нынешний состав удалось сохранить, клуб из Амстердама продолжал бы доминировать в Европе, как это было во времена легендарного Йохана Кройфа. Но в современных условиях это невозможно: более богатые клубы уже фактически раскупили ведущих игроков амстердамской команды. "Тоттенхэм" в последние годы стабильно выступает в чемпионате Англии и регулярно играет в Лиге чемпионов. Но из всех четырех участников полуфинала лондонцам, скажем так, повезло больше остальных. Что же касается "Барселоны", то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона "Барселона" планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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