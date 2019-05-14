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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Валерий Газзаев: "Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о полуфиналах Лиги чемпионов

"Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол. Юрген Клопп работает третий год – и те идеи, которые он внедрял на протяжении всего времени, стали работать с максимальной эффективностью и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. "Аякс" тоже проявил себя великолепно, и если бы нынешний состав удалось сохранить, клуб из Амстердама продолжал бы доминировать в Европе, как это было во времена легендарного Йохана Кройфа. Но в современных условиях это невозможно: более богатые клубы уже фактически раскупили ведущих игроков амстердамской команды. "Тоттенхэм" в последние годы стабильно выступает в чемпионате Англии и регулярно играет в Лиге чемпионов. Но из всех четырех участников полуфинала лондонцам, скажем так, повезло больше остальных. Что же касается "Барселоны", то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона "Барселона" планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Ливерпуль
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