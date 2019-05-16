Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Манчестер Юнайтед" представил новую форму

В сети появились фотографии новой формы "Манчестер Юнайтед", информирует ESPN.

Она посвящена триумфальному для команды сезону 1998/1999, когда команда сумела выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:32
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#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
2 негра и блондинка, збс, чо


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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