"Манчестер Юнайтед" представил новую форму

Man United unveil their new home kit for next season ?



The kit celebrates United's treble winning season of 1999, with the time of both stoppage time goals against Bayern Munich on either sleeve. pic.twitter.com/fsK6eTD19C — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2019

В сети появились фотографии новой формы "Манчестер Юнайтед", информирует ESPN.Она посвящена триумфальному для команды сезону 1998/1999, когда команда сумела выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.