Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб "Шеффилд Юнайтед"

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в России) (запрещена в России) Усамы бен Ладена.Как сообщило Daily Mail, такое заявление было сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где совладельцы клуба Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла борются за полный контроль над клубом.€3,5 млн займа поступили в клуб от одного из членов семьи умершего в 2011 году террориста. Совладелец клуба Маккейб якобы знал об источнике этих средств, и финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".Сам же Маккейб все обвинения отрицает.