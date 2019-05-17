Рахим Стерлинг: в молодости сильно болел за "МЮ"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что в детстве болел за "Манчестер Юнайтед"."Я был на финале в 2007 году. Я не должен этого говорить, определенно не сейчас, но когда был молодым, то очень сильно болел за "Юнайтед", – цитирует Mirror Стерлинга. – У меня был комплект формы, в котором "МЮ" выиграл последний Кубок Англии".