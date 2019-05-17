Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Атлетико" заинтересован в трансфере Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Руководство "Атлетико" рассматривает 28-летнего испанца как вариант усиления левого фланга обороны, утверждает The Sun.

В межсезонье "матрасников" покинет основной левый защитник бразилец Филипе Луис, также уходит француз Люка Эрнандез, способный сыграть на этой позиции.

В свою очередь, Алонсо во второй половине сезона столкнулся с конкуренцией со стороны другого защитника лондонцев Эмерсона.
Теги: Алонсо Челси Атлетико Трансферы
Сегодня, 14:25
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