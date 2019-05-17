"Атлетико" заинтересован в трансфере Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Руководство "Атлетико" рассматривает 28-летнего испанца как вариант усиления левого фланга обороны, утверждает The Sun.В межсезонье "матрасников" покинет основной левый защитник бразилец Филипе Луис, также уходит француз Люка Эрнандез, способный сыграть на этой позиции.В свою очередь, Алонсо во второй половине сезона столкнулся с конкуренцией со стороны другого защитника лондонцев Эмерсона.