Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Геннадий Орлов: Аршавин был изначально обречён в Англии
У известного телекомментатора Геннадия Орлова нет однозначного ответа, стоит ли нападающему "Зенита" Артему Дзюбе уезжать в Англию.
– С одной стороны, зачем куда-то уезжать в 30 лет? По идее, Дзюба мог уже успокоиться. Но Артем другой человек. Ему, видимо, нужен новый вызов. Здесь можно привести в пример историю с Ракицким. Он же решился на переезд в "Зенит" из "Шахтера". Новый вызов. И Ярослав не прогадал – у него открылось второе дыхание. Дзюба в "Арсенале" тоже доказал, что его рано списали со счетов, вернулся в сборную, да еще как вернулся! Но это на уровне России. Ему хочется попробовать себя и на другом уровне. Артем недавно в интервью обмолвился про спартаковскую школу. Она ему многое дала. У него есть эта фундаментальная история развития себя как футболиста, – сказал Орлов. - Тут можно где-то согласиться. Однако Аршавин, в отличие от Дзюбы, изначально не имел такого мощного торса, такой физической выносливости. Дзюба способен держать необходимый уровень. Андрей, как мне кажется, был заранее обречен в Англии. Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.
– А Дзюба?
– Артем, думаю, способен. Помню, еще Юрий Морозов кричал молодым Аршавину и Кержакову: "Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки". Аршавин очень талантливый, понимал, что может обвести одного-двоих, сделать голевой пас или забить. И он в какой-то мере, может быть, не утруждал себя. Возможно, тогда Андрей еще и не знал формулы, по которой живет и играет Криштиану Роналду.
- Какой формулы?
– Талант плюс талантливое трудолюбие (улыбается) Аршавин еще не находился в такой системе координат. А вот Дзюба, на мой взгляд, это уже понял. Я желаю Артему успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли... Наставники думали, что Артем какой-то не такой. А Дзюба открытый! А самое главное – искренний.
"Спорт-Экспресс"
– С одной стороны, зачем куда-то уезжать в 30 лет? По идее, Дзюба мог уже успокоиться. Но Артем другой человек. Ему, видимо, нужен новый вызов. Здесь можно привести в пример историю с Ракицким. Он же решился на переезд в "Зенит" из "Шахтера". Новый вызов. И Ярослав не прогадал – у него открылось второе дыхание. Дзюба в "Арсенале" тоже доказал, что его рано списали со счетов, вернулся в сборную, да еще как вернулся! Но это на уровне России. Ему хочется попробовать себя и на другом уровне. Артем недавно в интервью обмолвился про спартаковскую школу. Она ему многое дала. У него есть эта фундаментальная история развития себя как футболиста, – сказал Орлов. - Тут можно где-то согласиться. Однако Аршавин, в отличие от Дзюбы, изначально не имел такого мощного торса, такой физической выносливости. Дзюба способен держать необходимый уровень. Андрей, как мне кажется, был заранее обречен в Англии. Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.
– А Дзюба?
– Артем, думаю, способен. Помню, еще Юрий Морозов кричал молодым Аршавину и Кержакову: "Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки". Аршавин очень талантливый, понимал, что может обвести одного-двоих, сделать голевой пас или забить. И он в какой-то мере, может быть, не утруждал себя. Возможно, тогда Андрей еще и не знал формулы, по которой живет и играет Криштиану Роналду.
- Какой формулы?
– Талант плюс талантливое трудолюбие (улыбается) Аршавин еще не находился в такой системе координат. А вот Дзюба, на мой взгляд, это уже понял. Я желаю Артему успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли... Наставники думали, что Артем какой-то не такой. А Дзюба открытый! А самое главное – искренний.
"Спорт-Экспресс"
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