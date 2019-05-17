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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Геннадий Орлов: Аршавин был изначально обречён в Англии

У известного телекомментатора Геннадия Орлова нет однозначного ответа, стоит ли нападающему "Зенита" Артему Дзюбе уезжать в Англию.

– С одной стороны, зачем куда-то уезжать в 30 лет? По идее, Дзюба мог уже успокоиться. Но Артем другой человек. Ему, видимо, нужен новый вызов. Здесь можно привести в пример историю с Ракицким. Он же решился на переезд в "Зенит" из "Шахтера". Новый вызов. И Ярослав не прогадал – у него открылось второе дыхание. Дзюба в "Арсенале" тоже доказал, что его рано списали со счетов, вернулся в сборную, да еще как вернулся! Но это на уровне России. Ему хочется попробовать себя и на другом уровне. Артем недавно в интервью обмолвился про спартаковскую школу. Она ему многое дала. У него есть эта фундаментальная история развития себя как футболиста, – сказал Орлов. - Тут можно где-то согласиться. Однако Аршавин, в отличие от Дзюбы, изначально не имел такого мощного торса, такой физической выносливости. Дзюба способен держать необходимый уровень. Андрей, как мне кажется, был заранее обречен в Англии. Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.

– А Дзюба?

– Артем, думаю, способен. Помню, еще Юрий Морозов кричал молодым Аршавину и Кержакову: "Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки". Аршавин очень талантливый, понимал, что может обвести одного-двоих, сделать голевой пас или забить. И он в какой-то мере, может быть, не утруждал себя. Возможно, тогда Андрей еще и не знал формулы, по которой живет и играет Криштиану Роналду.

- Какой формулы?

– Талант плюс талантливое трудолюбие (улыбается) Аршавин еще не находился в такой системе координат. А вот Дзюба, на мой взгляд, это уже понял. Я желаю Артему успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли... Наставники думали, что Артем какой-то не такой. А Дзюба открытый! А самое главное – искренний.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлоа Аршавин
Сегодня, 15:51
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6
(2)
#6  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Птицын ака "динамовская шл..ха" Зенитцын


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#5  xXx   (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
acetophenon,
Да даже херня про жену украинского футболиста интересней, чем Генкины бредни.

А того ублюдка, кто оплачивает его присутствие в медиапространстве вообще нужно кастрировать прилюдно на Невском проспекте
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#4  Zaraza  Далеко (Сегодня, 16:01)
  • 0
  •  (4)

Цитата: acetophenon
Xander Cage,
Слушай, почитай про жену украинского футболиста - уверен, тебе понравится.

гнусавый хрип орлова на таком же уровне. только еще с инсайдерским талантом нобеля
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:00)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Xander Cage,
Слушай, почитай про жену украинского футболиста - уверен, тебе понравится.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  Xander Cage   (Сегодня, 15:55)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Столько хороших людей за год ушло из жизни и только этот никак не угомонится и просто спокойно доживёт свои годы не делясь со всеми своим старческим маразмом...
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 15:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.

– А Дзюба?
– Артем, думаю, способен

и потом сам же говорит обратное
"Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки"

в англии такое не прокатит. даже озил из-за этого на лавке осел. так и санчес. какой темп будет держать Дзюба, если у него совершенно нет скорости? короче ответ у орлова вообще сумбурный. темп выдержит, но бегать не надо
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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