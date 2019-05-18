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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб сезона по качеству газона

"Манчестер Юнайтед" получил специальную награду по итогам сезона-2018/19. Газон на "Олд Траффорд" стал лучшим в премьер-лиге.

Напомним, в таблице "МЮ" занял 6-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:41
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#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 09:51)
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Хоть что-то. На безрыбье и газон - рыба.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 09:47)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
К этому газону да игру бы приложить САФовскую!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  pivo69  Германия (Сегодня, 09:46)
  • -1
  •  (1)

Да,да и по полосочкам...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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