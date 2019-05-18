"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб сезона по качеству газона

"Манчестер Юнайтед" получил специальную награду по итогам сезона-2018/19. Газон на "Олд Траффорд" стал лучшим в премьер-лиге.Напомним, в таблице "МЮ" занял 6-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.