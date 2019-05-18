Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Отец Азара стал его агентом

Полузащитник "Челси" Эден Азар сменил своего агента, сообщает AS.

Интересы Эдена, а также его брата Торгана Азара будет представлять их отец Тьерри.

По данным источника, Тьерри Азар уже получил лицензию агента и может приступить к работе в качестве представителя своих сыновей и получать комиссию за сделки.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 13:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Все в семью, хуле...
А так-то правильно, конечно!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама