Отец Азара стал его агентом

Полузащитник "Челси" Эден Азар сменил своего агента, сообщает AS.Интересы Эдена, а также его брата Торгана Азара будет представлять их отец Тьерри.По данным источника, Тьерри Азар уже получил лицензию агента и может приступить к работе в качестве представителя своих сыновей и получать комиссию за сделки.