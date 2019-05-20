Тренер "Лидса" Бьелса может возглавить клуб чемпионата Испании

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса может возглавить "Сельту" из Виго, передает Mundo Deportivo со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

По итогам Чемпионшипа "Лидс" не смог выйти в Английскую премьер-лигу (АПЛ), а "Сельта" (41 очко) занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Бьелса уже работал с клубами Примеры. Он возглавлял барселонский "Эспаньол" и "Атлетик" из Бильбао.

"Газета.ру"
Теги: Лидс Бьелса АПЛ Ла Лига
Сегодня, 04:31
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