"Ювентус" провел переговоры с "Тоттенхэмом" по поводу Почеттино

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи провел встречу с представителями "Тоттенхэма»" Как сообщает Calciomercato, речь шла о возможности перехода главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино в туринский клуб.Помимо Почеттино, туринский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера "Челси" Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из "Лацио". По данным СМИ, последний уже согласился возглавить "Старую синьору".