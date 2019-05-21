"Ювентус" провел переговоры с "Тоттенхэмом" по поводу Почеттино

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи провел встречу с представителями "Тоттенхэма»" Как сообщает Calciomercato, речь шла о возможности перехода главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино в туринский клуб.

Помимо Почеттино, туринский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера "Челси" Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из "Лацио". По данным СМИ, последний уже согласился возглавить "Старую синьору".

Sport24.ru
Теги: Ювентус Серия А Почеттино Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 03:52
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