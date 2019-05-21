Петр Чех прокомментировал возможность назначения спортивным директором "Челси"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех подчеркнул, что примет решение о своем будущем по окончании текущего сезона."Несмотря на сегодняшние новости, как я уже говорил раньше, я приму решение о своем будущем после последней игры. Сейчас моя единственная цель — выиграть Лигу Европы с "Арсеналом", - написал Чех в твиттере.