Петр Чех прокомментировал возможность назначения спортивным директором "Челси"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех подчеркнул, что примет решение о своем будущем по окончании текущего сезона.

"Несмотря на сегодняшние новости, как я уже говорил раньше, я приму решение о своем будущем после последней игры. Сейчас моя единственная цель — выиграть Лигу Европы с "Арсеналом", - написал Чех в твиттере.


Sport24.ru
Теги: Чех Челси Арсенал АПЛ
Сегодня, 06:02
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