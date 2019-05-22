Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" использовал опыт прошлого года, чтобы выйти в финал

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал о своих ожиданиях в преддверии финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэм Хотспур"."Мы использовали опыт прошлого года, чтобы выйти в финал. И сейчас надо сделать это снова против очень сильного "Тоттенхэма", который блестяще провёл этот розыгрыш и обыграл несколько фантастических команд.Все мы знаем, насколько хороши "шпоры". Это будет по-настоящему тяжёлый финал, и необходимо быть готовым к этому. Мы должны оставить на поле все силы, должны биться до самого конца, пока не прозвучит финальный свисток. Если сделаем это, то жалеть будет не о чем", - цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.