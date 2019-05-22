"Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по продаже абонементов

"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный рекорд по срокам продажи всех абонементов на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

По информации издания, всего было продано 52 тысячи абонементов.

В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
Вчера, 23:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама