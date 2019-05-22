"Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по продаже абонементов
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный рекорд по срокам продажи всех абонементов на следующий сезон, сообщает Daily Mail.
По информации издания, всего было продано 52 тысячи абонементов.
В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.
"Газета.ру"
По информации издания, всего было продано 52 тысячи абонементов.
В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.
"Газета.ру"