"Кристал Пэлас" просит у "Манчестер Юнайтед" ?70 млн за защитника
Лондонский "Кристал Пэлас" потребовал у "Манчестер Юнайтед" ?70 млн за защитника Эрона Уана-Биссаку, передает "РИА Новости".
По информации Mirror, руководство "красных дьяволов" продолжило переговоры по покупке игрока. Отмечается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер.
По информации Mirror, руководство "красных дьяволов" продолжило переговоры по покупке игрока. Отмечается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер.