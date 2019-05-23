"Кристал Пэлас" просит у "Манчестер Юнайтед" ?70 млн за защитника

Лондонский "Кристал Пэлас" потребовал у "Манчестер Юнайтед" ?70 млн за защитника Эрона Уана-Биссаку, передает "РИА Новости".

По информации Mirror, руководство "красных дьяволов" продолжило переговоры по покупке игрока. Отмечается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер.
Теги: Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед АПЛ
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