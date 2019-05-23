Экс-игрок "Реала" и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Жулио Баптиста объявил о завершении карьеры."После более чем 20 лет в элите футбола пришла пора встать в сторонку и объявить, что я решил завершить игровую карьеру.Я начинаю новую жизнь. Хотел бы выразить благодарность всем тем, кто помог осуществить мою мечту. Спасибо вам", - написал 37-летний бразилец в твиттере.