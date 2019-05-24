The Independent: "МЮ" контактирует с Гризманном
Представители форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна начали переговоры о трансфере с руководством английского клуба, сообщает британское издание.
Ранее Гризманн заявил, что покинет "матрасников" в летнее трансферное окно. В 2018 году "Барселона" пыталась купить нападающего, но в последний момент игрок решил остаться в "Атлетико".
В прошедшем сезоне Гризманн принял участие в 37 матчах Ла Лиге, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
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Фото: Denis Doyle/Getty Images
Ранее Гризманн заявил, что покинет "матрасников" в летнее трансферное окно. В 2018 году "Барселона" пыталась купить нападающего, но в последний момент игрок решил остаться в "Атлетико".
В прошедшем сезоне Гризманн принял участие в 37 матчах Ла Лиге, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник
Фото: Denis Doyle/Getty Images