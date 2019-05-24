The Sun: "Арсенал" готов продать Мхитаряна

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает британское издание. Он оценивается в 30 млн евро.

В текущем сезоне Мхитарян провел 39 матчей за "Арсенал", забил 6 голов и сделал 7 результативных пасов.

Напоминаем, что армянский футболист отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку.
Теги: Арсенал Лондон Мхитарян
Вчера, 23:40
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